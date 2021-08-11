РИАМО - 11 авг. Школу на улице Захарова в Коломне, рассчитанную на 825 учеников, достроят в следующем году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На выполнение работ по завершению строительства школы определен новый подрядчик. Контракт заключен с ООО «Воздвижение».

Контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут в ноябре 2020 года в связи с неисполнением условий контракта и срывом сроков строительства.

Ввод в эксплуатацию также планируется в 2022 году.