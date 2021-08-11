РИАМО - 11 авг. Представители X5 Group подтвердили, что меры партии «Единая Россия» привели к снижению цен на сезонные овощи в РФ. Об этом они заявили на встрече с секретарем генсовета партии, первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, которая прошла в распределительном центре «Софьино» федеральной торговой сети «Перекресток».

«Задача – двукратно увеличить количество ярмарок в регионах, что сразу позволит снизить цену на овощи первой необходимости. За эти три недели в регионах дополнительно открылось порядка 7,5 тыс. ярмарок. Это на 40% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, но задача - увеличить вдвое. В регионах, где это количество увеличено, мы фиксируем наибольшее снижение цены. Росстат за последние три недели фиксирует снижение цен. И мы ожидаем, что до конца августа оно будет ощутимым», – сказал Турчак.

Он отметил, что снижение цен стало результатом совокупности тех решений и действий, которые предложили депутаты от «Единой России». При этом, по мнению Турчака, в борьбе за цены нельзя забывать о качестве продукции, которая попадает на ярмарки и полки торговых сетей.

«Это целый комплекс шагов. И мы вместе с Минпромторгом и министерством сельского хозяйства намерены эту работу продолжать. Динамика и темп набраны хорошие. Никаких сомнений, что к концу августа мы реализуем задачу, которую ставил президент перед правительством, Минсельхозом и Минпромторгом, и которой занимаются депутаты от «Единой России», – заключил Турчак.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что в Московской области была оперативно создана региональная рабочая группа с участием представителей партии, областного правительства, сельхозпроизводителей, общественности. В каждом муниципалитете активисты партии с участием депутатов занимаются мониторингом цен на продукты питания.

Брынцалов отметил, что общими усилиями совместно с правительством региона удалось реализовать комплекс мер, что позволило создать дополнительные места для ярмарочной торговли (564 за июль), проведены встречи с фермерами для разработки законодательных мер для поддержки сельхозпроизводителей.

«Главная задача - сократить путь от грядки до конечного потребителя. Этому способствует увеличение ярмарок, которые исключают посредников и их наценки», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что в августе работа мониторинговых групп продолжилась, а также озвучил достигнутые результаты.

«Стоимость на борщевой набор в Московской области снижена более чем на 25%. Наша задача – не допустить в дальнейшем роста цен на социально значимые продукты питания. Эта тема особенно чувствительна для многодетных семей, людей с невысокими доходами. И задача партии – вовремя реагировать и добиваться принятия мер», – подчеркнул Брынцалов.

Член региональной рабочей группы по контролю и снижению цен на продукты питания Роман Терюшков сообщил, что в профильное министерство и правительство Московской области будут направлены предложения о дополнительных мерах.

«Будет предложен дополнительный набор мер, среди них – строительство в регионе распределительных центров для сельхозпроизводителей, субсидирование затрат на транспортировку продукции для малых и средних предпринимателей, личных подсобных хозяйств», – сказал Терюшков.