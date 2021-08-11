РИАМО - 11 авг. Партия «Новые люди» предлагает меры по повышению зарплат россиян на 20%, сообщается на сайте партии.

Лидер партии Алексей Нечаев представил новую экономическую модель для России. Партия предлагает снизить налоги для предпринимателей, а они взамен повысят зарплаты своим сотрудникам — на 20% и больше. Заработанные деньги люди смогут потратить на покупку товаров и услуг, тем самым, по мнению партийцев, экономика страны оживет.

Представители партии «Новые люди» предлагают освободить бизнес от налога на прибыль, НДС и страховых взносов. Вместо этого они предлагают ввести единый оборотный налог в размере 5%.

По данным СПбГУ, сейчас до 45% российской экономики находится в «серой зоне». В ходе анонимного опроса более 80% предпринимателей признались, что используют схемы по снижению НДС и «размыванию» налога на прибыль.

Новая экономическая политика сделает бизнес прозрачным, а страну – процветающей.