РИАМО - 11 авг. На 9-й Парковой улице в столице, в районе дома № 23, произошло ДТП с участием двух автомобилей и автобуса, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Авария произошла примерно в 20 часов. Автомобили въехали в заднюю часть автобуса, стоявшего перед пешеходным переходом.
По предварительным данным, пострадали люди в автомобилях, в автобусе пострадавших нет. Людям помогают врачи.
Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.
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