РИАМО - 11 авг. На 9-й Парковой улице в столице, в районе дома № 23, произошло ДТП с участием двух автомобилей и автобуса, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Авария произошла примерно в 20 часов. Автомобили въехали в заднюю часть автобуса, стоявшего перед пешеходным переходом.

По предварительным данным, пострадали люди в автомобилях, в автобусе пострадавших нет. Людям помогают врачи.

Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.