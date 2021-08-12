РИАМО - 12 авг. Более 50 км водопроводных сетей обновили в Москве с начала 2021 года, масштабная работа в этом направлении продолжается, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Проводимые мероприятия позволяют повысить безопасность эксплуатации сетей и избежать возможных сбоев в их работе», — сказал Бирюков.

По его словам, столица лидирует среди других российских городов по обновлению инженерных систем. Обновление систем идет постоянно последнее десятилетие.

Общая протяженность сетей водоснабжения в городе превышает 13 тыс. км. Это больше, чем где-либо в России.

«Работы по реконструкции сетей проводятся во всех округах столицы, причем более 90% выполняются с использованием бестраншейных технологий», — сказал Бирюков.

Это позволяет сократить количество разрытий и минимизировать дискомфорт для жителей.

«Закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов», — сказал Бирюков.