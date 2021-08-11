РИАМО - 11 авг. Благодаря подмосковным судебным приставам 205 работников строительной компании получили заработную плату, задолженность по которой составила 62 млн рублей, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

На исполнении в ГУ ФССП России по Московской области находились исполнительные производства о взыскании задолженности по зарплате с одного из предприятий Подмосковья.

Организация, занимающаяся производством общестроительных работ, долгое время не выплачивала заработную плату 205 работникам. Устав ждать, граждане обратились в суд. Изучив представленные доводы, суд обязал работодателя погасить задолженность по зарплате в полном объеме.

Судебный пристав в отношении организации-должника применил меры принудительного исполнения, в том числе обращено взыскание на дебиторскую задолженность других предприятий перед компанией-должником. Данная мера помогла исполнить решение суда и перечислить задолженность по зарплате всем работникам организации.

«Важно помнить, что если работодатель задерживает зарплату, гражданин может обратиться в Федеральную службу по труду и занятости, а также в районную прокуратуру или подать на работодателя в суд. И если, имея решение суда, работодатель не погасит задолженность по заработной плате, то уже судебными приставами будут применены меры принудительного исполнения», - отметил зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.