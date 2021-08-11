РИАМО - 11 авг. Председатель комитета по местному самоуправлению, секретарь МК КПРФ Александр Наумов провел прием граждан Домодедова по волнующим их вопросам. Об этом сообщается на сайте Московского областного объединения КПРФ.

На приеме присутствовали замначальника Домодедовского управления социальной защиты населения Ирина Мошихина, главный инспектор отдела социального обслуживания населения и по делам инвалидов Эмма Яковец, помощник депутата Анатолий Мирошников.

За помощью к депутату обратились пенсионеры, которым не хватает средств на лекарственные препараты, зубопротезирование, ремонт жилья. Среди пришедщих на прием была и мать двоих детей. Она не может добиться назначения алиментов на детей, а также не имеет возможности использовать материнский капитал для оплаты обучения старшего сына в колледже.

Наумов рассмотрел все обращения граждан и принял решение об оказании помощи нуждающимся в рамках депутатских полномочий.