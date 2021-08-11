РИАМО - 11 авг. Вечером в среду на всей территории Москвы идет сильный дождь, также он отмечается и в ближайшем Подмосковье, следует из данных сервиса «Яндекс.Погода».

На интерактивной карте отмечено, что особенно сильный дождь идет на юго-западе, западе, юге и юго-востоке города.

Также особенно интенсивные осадки затронули Подольск, Чехов и Одинцовский округ.

В Московской области с 21 часа 11 августа до 9 часов 12 августа будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя, грозы и ветра с порывами до 15 м/с.

Ранее в МЧС рекомендовали автолюбителям в непогоду уменьшить скорость на дороге и увеличить дистанцию до впереди идущих машин, а также парковать авто подальше от деревьев.

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