РИАМО - 11 авг. На Филевской линии Мосметро в тестовом режиме заработала система оплаты проезда по лицу Face Pay, сообщает «Москва 24».

«Сейчас тестирование проходит только на Филевской линии, в нем участвует более тысячи пассажиров. В ближайшее время мы сможем масштабировать этот сервис на другие линии», – сказала замглавы пресс-службы департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина.

Она добавила, что данный сервис уже прошел тестирование среди сотрудников подземки: в метро по лицу проходят свыше 60 тыс. сотрудников.

По ее словам, московское метро занимает первое место в мире по числу способов оплаты. Благодаря этому за последние годы удалось снизить очереди в разы.

Ранее заммэра столицы, глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов заявлял, что Face Pay могут выбрать десятки тысяч жителей города, следящих за трендами и любящих современные технологии.

Биометрия в метро: как будет работать оплата лицом в московской подземке>>