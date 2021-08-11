РИАМО - 11 авг. Подмосковный Зарайск на этой неделе отмечает свое 875-летие. На площади Революции, в парках, на набережной, в домах культуры для жителей и гостей города пройдут концертные программы, фестивали, конкурсы, спортивные соревнования, ярмарки и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

Мероприятия в честь юбилея города состоятся на нескольких площадках Зарайска. Празднование Дня города началось в среду. Прошел молебен на святом источнике Белый колодец, а после состоялся крестный ход до Зарайского кремля.

Мероприятие завершилось литургией в Иоанно-Предтеченском соборе. Праздничная программа продолжилась на площади Революции. Здесь гостей ждали спортивные состязания – турниры по мини-футболу, баскетболу на площади Революции.

Также на площади Революции в пятницу, 13 августа, стартует работа «Зарайского Арбата» — выставка-ярмарка фермерской продукции, предметов прикладного искусства и народного творчества. Детям понравятся мастер-классы и анимационная программа. В 16:00 по улице Советской пройдет праздничное шествие, в котором примут участие коллективы учреждений, предприятий, организаций, молодежь Зарайска.

14 августа состоится насыщенная концертная программа, а завершится день праздничным салютом. В Беспятовской Роще в субботу и воскресенье пройдут блиц-турнир по шахматам, турниры по хоккею с шайбой, пляжному волейболу, легкоатлетический пробег «Зарайская верста» и Кубок главы городского округа по конным видам спорта.

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