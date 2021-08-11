РИАМО - 11 авг. Очередных победители розыгрыша автомобилей среди привившихся от Covid-19 объявили в Москве, ключи получили те, кто привился со 2 по 8 августа, сообщается на официальном сайте мэра города.

Машины выиграли Никита Сергеевич, Анатолий Константинович, Екатерина Александровна, Юлия Викторовна и Евгений Юрьевич.

Победителей выявляют рандомно во время прямого эфира. Организаторы звонят с номера телефона: +7 (495) 870-36-00 и объясняют, как забрать приз.

Проверить, вошел ли человек в число выигравших, можно, если ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта в специальном сервисе.

В Москве за минувшие сутки подтвердили 2076 новых случаев коронавируса, всего в мегаполисе было выявлено 1 533 065 случаев инфицирования.

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