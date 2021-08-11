РИАМО - 11 авг. Свыше 281 тыс. фермерских хозяйств и организаций в Подмосковье прошли сельскохозяйственную микроперепись по состоянию на 11 августа, следует из данных Мосстата.

Сельскохозяйственная микроперепись началась 1 августа и продлится до 30 августа во всех регионах России. Цель микропереписи - зафиксировать перемены, произошедшие в аграрном секторе за последние 5 лет.

На данный момент в Подмосковье переписано 411 сельскохозяйственных организаций (11,5% от плана), 150 крестьянских (фермерских) хозяйств (5,8%), 3465 некоммерческих товариществ (22,3%), а также 277 241 личное подсобное хозяйство (38,4%).

В Москве перепись прошли 33 сельхозорганизации (21,4% от плана), 84 крестьянских (фермерских) хозяйства (2%), 502 некоммерческих товарищества (26,3%), 15 305 личных подсобных хозяйств (35%).

В ходе микропереписи опрашиваются юридические и физические лица, которые владеют, пользуются или арендуют земельные участки для производства сельхозпродукции, либо имеют сельскохозяйственных животных. В Подмосковье объекты переписи находятся на территории каждого городского округа.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский сообщал, что в рамках переписи 2021 года в Подмосковье насчитывается порядка 755 тыс. объектов. Из них 733 тыс. - личные подсобные хозяйства, 15,7 тыс. - некоммерческие товарищества, 2,6 тыс. - фермерские хозяйства, а также 3,6 тыс. - индивидуальные предприниматели – сельскохозяйственные организации.