РИАМО - 11 авг. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров проверил степень готовности новых зданий детских садов в ЖК «Пироговская Ривьера», микрорайоне «Строитель», а также двух объектов на проспекте Астрахова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Около 600 мест в детских садах для самых юных жителей откроются в Мытищах ближайшей осенью.
На 225 мест рассчитан новый комфортабельный детский сад в строении 4А по улице Ильинского в квартале «Пироговская Ривьера». Для местных жителей это необходимый и долгожданный объект. Расположенный в центре жилого комплекса, он значительно разгрузит социальные потребности микрорайона.
Детский сад с порядковым номером 78 пока еще не имеет названия, но в ближайшие дни оно появится. Уже формируется штат педагогов, а осенью здание откроет свои двери для детей.
«Оснащенность всех кабинетов и помещений на 100 баллов. Это по-настоящему современное учреждение, оборудованное всем необходимым. С нетерпением ждем прохождения всех разрешительных процедур и будем встречать детишек», – отметила заведующая садом Наталья Елкина.
Новый корпус детского сада №12 «Журавушка» будет открыт этой осенью на улице Стрелковой в здании дома №4. Несмотря на статус второго корпуса, это полностью самодостаточный объект, где созданы все условия для комфортного пребывания детей и работы педагогов. Широкие коридоры, просторные игровые и уютные спальные комнаты. Оборудованные всем необходимым актовый и физкультурный зал, кабинеты специалистов, пищеблок. Новое мытищинское дошкольное учреждение рассчитано на 160 мест.
Сдача в эксплуатацию сразу двух детских садов запланирована на проспекте Астрахова со стороны домов №5к4 и №9. По первому адресу (200 мест) основные строительные работы завершены, идет поставка мебели и специального оборудования, степень готовности высокая. По второму адресу (160 мест) сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию пока не определены.
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