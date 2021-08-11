РИАМО - 11 авг. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров проверил степень готовности новых зданий детских садов в ЖК «Пироговская Ривьера», микрорайоне «Строитель», а также двух объектов на проспекте Астрахова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Около 600 мест в детских садах для самых юных жителей откроются в Мытищах ближайшей осенью.

«У трех из четырех детских садов высокая степень готовности. Поэтому в сентябре-октябре дети в них уже пойдут. Это новые современные объекты со всем необходимым оборудованием и просторной прогулочной зоной. Еще один застройщик пока отстает от графика. Но в любом случае в этом году мы получим почти 600 дополнительных мест для мытищинских дошкольников», – сказал Азаров.

На 225 мест рассчитан новый комфортабельный детский сад в строении 4А по улице Ильинского в квартале «Пироговская Ривьера». Для местных жителей это необходимый и долгожданный объект. Расположенный в центре жилого комплекса, он значительно разгрузит социальные потребности микрорайона.

Детский сад с порядковым номером 78 пока еще не имеет названия, но в ближайшие дни оно появится. Уже формируется штат педагогов, а осенью здание откроет свои двери для детей.

«Оснащенность всех кабинетов и помещений на 100 баллов. Это по-настоящему современное учреждение, оборудованное всем необходимым. С нетерпением ждем прохождения всех разрешительных процедур и будем встречать детишек», – отметила заведующая садом Наталья Елкина.

Новый корпус детского сада №12 «Журавушка» будет открыт этой осенью на улице Стрелковой в здании дома №4. Несмотря на статус второго корпуса, это полностью самодостаточный объект, где созданы все условия для комфортного пребывания детей и работы педагогов. Широкие коридоры, просторные игровые и уютные спальные комнаты. Оборудованные всем необходимым актовый и физкультурный зал, кабинеты специалистов, пищеблок. Новое мытищинское дошкольное учреждение рассчитано на 160 мест.

Сдача в эксплуатацию сразу двух детских садов запланирована на проспекте Астрахова со стороны домов №5к4 и №9. По первому адресу (200 мест) основные строительные работы завершены, идет поставка мебели и специального оборудования, степень готовности высокая. По второму адресу (160 мест) сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию пока не определены.