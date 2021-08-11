РИАМО - 11 авг. На улицах столицы на данный момент дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

О скоплении воды на улице стоит сообщать в управу района или префектуру округа, ОАТИ, Единый диспетчерский центр, а также на портал «Наш город».

Если вода замечена в подземных переходах, то обращаться следует в ГБУ «Гормост», на дорогах и во дворах — в ГУП «Мосводосток».

В столице 12 августа может оказаться самым дождливым днем в текущем месяце: ожидается выпадение более трети от месячной нормы осадков.

Ранее городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за проливных дождей.