РИАМО - 11 авг. В музее-заповеднике Горки Ленинские 21 и 22 августа состоится VII Международный фестиваль «Джазовые сезоны». Художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман представит там лучших джазистов в РФ, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

В этом году хедлайнерами фестиваля станут трио кубинца Альфредо Родригеса и музыкантов из США. Участвовать будут музыкант pedal-steel-гитары Рузвельт Кольер и его группа, народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

Также на фестивале выступят певица Фантине, пианист и вокалист Олег Аккуратов, LRK Трио и другие.

Три года подряд «Джазовые сезоны» входят в десятку лучших джазовых опен-эйр фестивалей России.

«Чем отличаются наши концерты в Горках? Великолепным звуком. Все ансамбли там звучат просто потрясающе! Это удивительно, насколько природа, все аллеи деревьев, усадьба Морозова, создает не только особую атмосферу, но и какой – то акустический рай», – отметил Бутман.