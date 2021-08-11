РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 авг. На предприятии ООО «Интерсэн-плюс» в городском округе Мытищи стартовала реализация национального проекта «Производительность труда», сообщается на сайте администрации горокруга.

Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации нацпроекта было подписано с АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области».

«Участие в национальном проекте позволит предприятию повысить производительность труда, создать лучшие условия работы для сотрудников. По итогам проекта компания сможет без дополнительных инвестиций ежегодно наращивать производительность труда и снизить себестоимость производимой продукции», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания ООО «Интерсэн-плюс» ведет свою деятельность в Подмосковье с 1997 года. На предприятии в Мытищах трудятся более 120 человек. Здесь производятся инновационные дезинфицирующие средства и антисептики, упаковочные материалы для стерилизации и оборудование для антисептической обработки рук - всего более 78 наименований продукции под торговыми марками «Интерсэн-плюс», iPack (Айпак) и Spell. Объем выпускаемой продукции – 220 т в месяц.

В рамках реализации проекта эксперты Регионального центра компетенций Подмосковья помогут выявить и устранить потери в производственном процессе, обучить сотрудников методам повышения производительности труда. Первый этап реализации проекта рассчитан на 6 месяцев.

«Сейчас уже более 50 подмосковных компаний являются участниками национального проекта «Производительность труда». До 2024 года к участию в нацпроекте планируется привлечь свыше 300 предприятий региона – такую задачу поставил перед Московской областью президент России Владимир Путин. Это обеспечит 5% роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых не сырьевых отраслей экономики», - уточнила Зиновьева.