РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 авг. Новый дом культуры построят в подмосковном Королеве до конца года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Первый заместитель главы администрации Юрий Копцик в среду провел встречу с жителями по вопросу строительства нового дома культуры в деревне Бурково.

Вместо снесенного ДК по условиям инвестиционного контракта должен был быть построен торговый центр. Однако, по поручению главы города контракт был изменен. Ремонтировать старый дом культуры было невозможно, так как у здания были нарушены несущие конструкции, деформированы стены, потолочные перекрытия и частично разрушен фундамент. Было принято решение о сносе и разработке нового проекта.

Несколько лет проводились все необходимые экспертизы и согласования. Также нужно было учесть и существующие коммуникации, которые не должны были пострадать при строительстве.

На данный момент все документы получены и дан старт строительству. К концу года планируется построить современное здание с мансардой, зрительным залом на 40 мест. В новых помещениях разместятся «Бурковский Дом культуры», «Молодежный культурный центр» и библиотека.

Территорию вокруг ДК благоустроят. Также в микрорайоне появится новая детская и спортивная площадки.

Здание клуба было построено в 1930 году. Одноэтажная, бревенчатая постройка без воды и канализации долгие годы капитально не ремонтировалось.