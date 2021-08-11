РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 авг. Всего вакцинацию от Covid-19 в городском округе Балашиха прошли более 214 тыс. человек, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров в своем Instagram-аккаунте.

«По поручению президента России Владимира Путина, в Балашихе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В нашем городском округе прививку уже сделали более 214 тысяч человек, в том числе более 36 тысяч людей возраста 60+», - написал Юров.

Он добавил, что защитить себя и близких от Covid-19 можно абсолютно бесплатно в 9 стационарных кабинетах вакцинации по предварительной записи или в мобильных пунктах, расположенных в ТЦ и МФЦ горокруга.

С собой необходимо взять паспорт, полис и СНИЛС.

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