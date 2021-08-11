РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Жителей Подольска, в том числе с онкологическими заболеваниями призвали вакцинироваться от Covid‑19, чтобы не допустить заражения других пациентов и медперсонал при срочной и плановой госпитализации, отделения больниц уже не раз закрывали на карантин, сообщил в интервью «РИАМО в Подольске» главврач ПОКБ Вардан Геворкян.

«Мы просим онкологических больных вакцинироваться от коронавируса, так как их болезнь не является противопоказанием, все существующие вакцины им подходят», - сказал Геворкян.

Для получения плановой помощи пациентам необходимо сдать анализы и подтвердить отсутствие коронавирусной инфекции. Это зачастую вызывает недовольство – люди не хотят этим заниматься, требуют срочно начать лечение.

Геворкян делает все, чтобы в больницу не поступал человек, не прошедший обследование. Если у него коронавирус, то он может заразить других пациентов и медперсонал. В текущем году именно по этой причине приходилось несколько раз закрывать отделения, а больных отправлять в ковидный госпиталь.

Врач попросил всех вакцинироваться и оградить медперсонал и других пациентов от возможного заражения.

В настоящее время в Подольске большой процент вакцинированных от коронавируса. Стало меньше болеющих Covid-19 – это видно по наполняемости госпиталей, также снизилось число лечащихся дома. И это не может не радовать.

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