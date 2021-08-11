РИАМО - 11 авг. Применение российской вакцины «Спутник V» за границей подтвердило высочайшую безопасность и эффективность отечественного препарата, сообщает Nation News.

Это отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В тех странах, где одновременно применяется несколько вакцин от коронавируса, «Спутник V» показал одни из лучших показателей.

По российским данным, эффективность препарата составляет 97,6%. Против штамма «дельта» вакцина показывает 83,1% эффективности.

Российский фонд прямых инвестиций инвестировал в разработку, производство и продвижение вакцины «Спутник V».

Ранее российские эксперты не выявили случаев заражения в РФ «йота»-штаммом Covid-19.

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