РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 авг. В подмосковных Котельниках комплексно благоустроят двор дома №11 на улице Новой, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Глава Котельников Сергей Жигалкин совместно с руководителями профильных отделов в среду провел обход на территории двора по адресу: улица Новая, дом №11. В рамках обхода он проверил ход работ в этой зоне. Начальник управления благоустройства Иван Жарков рассказал главе о планах строительства.

Во дворе дома будут располагаться тропиночная сеть, спортивная и детская площадки и площадка для выгула собак. Также на этой территории планируется заменить освещение на новые фонари со светодиодными элементами, ограждения и реконструировать дорогу и тротуар.

Жители, присутствующие на встрече, высказали свои предложения по поводу благоустройства двора. Жигалкин ответил на все вопросы и добавил, что руководители профильных отделов возьмут возникшие проблемы под свой контроль.

Он остался доволен выполнением работ, учел пожелания жителей и дал поручения по поддержанию темпа для завершения работ в ближайшее время.