РИАМО - 11 авг. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева дети из малообеспеченных семей Подмосковья, которые пойдут в первый класс, получат в подарок рюкзаки с анатомической спинкой и необходимые школьные принадлежности, в Ленинском округе такие наборы ждут более 70 первоклассников, сообщает пресс-служба администрации округа.

Житель города Видное 6-летний Ярослав в сентябре впервые сядет за парту. Сегодня он получил свой первый ранец из рук главы муниципалитета Дмитрия Абаренова.

Остальным ребятам до начала учебного года ранцы принесут домой сотрудники Ленинского управления социальной защиты вместе с депутатами округа в удобное для родителей время.

«Уверен, День знаний должен быть радостным и светлым праздником для каждого ребенка. «Подарок первокласснику» вместе с президентскими выплатами – это хорошая поддержка для родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации», - подчеркнул Дмитрий Абаренов.