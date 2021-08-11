РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. В подмосковном Подольске на первом месте у мужчин наблюдается заболевания желудка и бронхолегочной системы, у женщин – молочной железы, сообщил в интервью «РИАМО в Подольске» главврач ПОКБ Вардан Геворкян.

Статистика совпадает с общероссийской и мировой. На развитие рака влияют курение, употребление спиртных напитков и некачественных продуктов, плохая экология.

В округе представлены все три вида лечения онкологии: хирургическое, химиотерапевтическое и лучевая терапия.

Стационарное отделение на Кирова, 38 принимает больных по следующим направлениям: нейрохирургическое, урологическое, колопроктологическое, торакоабдоминальное, заболевания женской репродуктивной системы, заболевания мягких тканей.

Большую помощь оказывает ПЭТ-радиологический центр, который находится на территории Подольской областной клинической больницы. В нем пациенты могут получить такой важный вид лечения, как лучевая терапия, причем на современнейшем оборудовании.

Все пациенты идут по времени. Если кто-то не записан, он может получить талончик на месте. Очередей у кабинетов на прием к узким специалистам нет. На двух этажах ЦАОПа доктора принимают в девяти кабинетах, а не в трех, как было раньше. Работают почти до 20:00. Если увеличивается время ожидания записанных в очереди, подключают дополнительных сотрудников. Специалистов для ведения приемов хватает.

В Балашиху направляют пациентов с такими видами онкологии, лечение которых не представлено в Подольске. Это, например, проблемы с щитовидной железой и костной системой.

Также на базе ПОКБ не лечат редкие тяжелые заболевания. В таких случаях есть договоренность и разрешение Минздрава Подмосковья на то, чтобы направлять пациентов в крупные федеральные центры.

Полную версию интервью читайте на сайте «РИАМО в Подольске»>>