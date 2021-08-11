РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 авг. В подмосковной Балашихе установят четыре «лежачих поицейских» на дороге, которая проходит вдоль школы №33 в микрорайоне 1 Мая, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В городском округе к новому учебному году начали готовить все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений. Проведение этих работ контролируют представители власти.

«Начальник управления транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Михаил Поликанов с руководством школы №33 в микрорайоне 1 Мая провел обследование прилегающей к учреждению территории. По итогам инспекции запланировано установить четыре новых «лежачих полицейских», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы обеспечить безопасность передвижения учащихся, дополнительно создадут новый пешеходный переход между домами №№25 и 26, обновят разметку имеющихся «зебр» и пешеходного перехода к входной группе образовательного учреждения.

Все работы планируют выполнить до 15 августа.