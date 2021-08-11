РИАМО - 11 авг. В июле-августе благотворительная акция «Тропинка к дому» прошла в 20 округах Московской области, в рамках нее помощь получают одиноко проживающие в частных домах пенсионеры и люди с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора региона.

«В условиях самоизоляции, вызванной распространением Covid-19, сотрудники ведомства не забыли своих подопечных и помогли по хозяйству, не контактируя с владельцами домов», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В Рузе они помогли навести порядок на участке инвалиду детства Галине Кузнецовой. Добровольцы собрали опавшие яблоки, сено в копны и окосили участок.

В поселке Хорлово городского округа Воскресенск участники акции очистили от поросли и травы территорию, прилегающую к дому участницы Великой Отечественной войны 94-летней пенсионерки Нины Шевлягиной, а еще обрезали ветки яблони, свисающие слишком низко над крыльцом.

Благотворительная акция проходит в Подмосковье с 2018 года. В том же году она стала серебряным призером ежегодной премии губернатора региона «Наше Подмосковье».

За время проведения акции инспекторы, волонтеры, члены Общественного совета Госадмтехнадзора совершили свыше 500 «рейдов доброты», помогая нуждающимся гражданам.