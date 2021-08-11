РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Подольский ХК «Витязь» победил ХК «Рязань» в товарищеском матче со счетом 4:2, сообщает пресс-служба клуба.

«Витязи» продолжают подготовку к сезону. На этот раз проверили молодежь и игровые связи звеньев за исключением лидеров. У ХК «Витязь» отдыхали легионеры, наблюдая за матчем с трибуны. Также Юрий Бабенко с помощниками направили в состав гостей целую пятерку во главе со Святославом Гребенщиковым.

В первом периоде у рязанцев забил Семен Демидов, во втором периоде - Алексей Слепцов. Федор Малыхин из ХК «Витязь» забил сначала во втором периоде, затем в третьем периоде Вячеслав Лешенко сравнял счет. Михаил Смолин вывел команду вперед, а Иван Ларичев забил напоследок.

Теперь 13 августа «Витязь» сыграет с «Адмиралом».