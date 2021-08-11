РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. В новый центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе поликлиники Подольской районной больницы в поселке Кузнечики поставят 250 наименований медоборудования, в том числе маммограф, рентгенаппарат и аппарат УЗИ, сообщил в интервью «РИАМО в Подольске» главврач ПОКБ Вардан Геворкян.

Оборудование, которое необходимо для проведения полного обследования, в ЦАОП уже есть. За последние 2-3 года медучреждения Подольска хорошо оснастили.

Тем не менее, министерство здравоохранения Московской области планирует докупить новую технику для ЦАОПа. Планируется получить современное оборудование – всего 250 наименований, в том числе новый маммограф, рентгенаппарат и аппарат УЗИ.

Недавно в Подольске открылся ЦАОП на базе поликлиники Подольской районной больницы в поселке Кузнечики, там можно пройти все необходимое обследование и получить направление на лечение. ЦАОП возглавил Роман Литвинов, который около 20 лет проработал в Федеральном онкологическом центре имени Блохина и завершил там карьеру старшим научным сотрудником.

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