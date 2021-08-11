РИАМО - 11 авг. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) определилв ходе проведенного опроса главную причину разводов в стране, чаще всего это случается из-за бедности, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такую причину назвали 33% опрошенных. Также 15% респондентов заявили, что развод - следствие взаимного непонимания в паре.

Еще в числе причин есть супружеская неверность, бытовые проблемы, алкоголизм и наркомания, несовместимость характеров.

А 39% респондентов уверены, что непреодолимых препятствий для развода не бывает.