РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. В Подольске открылся новый центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе поликлиники Подольской районной больницы в поселке Кузнечики, там можно пройти все необходимые обследования и получить направление на лечение, сообщил в интервью «РИАМО в Подольске» главврач ПОКБ Вардан Геворкян.

ЦАОП возглавил Роман Литвинов, который около 20 лет проработал в Федеральном онкологическом центре имени Блохина и завершил там карьеру старшим научным сотрудником.

Главный плюс ЦАОПа – пациентам теперь не нужно ездить по разным лечебным учреждениям округа, чтобы сделать различные исследования, все можно сделать в одном месте. После обращения врачи пишут, какие обследования нужно пройти, и пациенты могут сделать это максимально быстро. Если подозрение подтвердится и болезнь выявят, то будет назначено лечение.

Уже составили список необходимого оборудования, проверили квалификацию специалистов, получили лицензию на это направление деятельности. В поликлинике разделили потоки пациентов с онкологией и остальных для профилактики очередей.

Ежедневно в две смены в ЦАОПе принимают девять врачей. Это профессионалы, которые ставят диагнозы и ведут больных, получивших лечение.

На учете в онкоцентре состоят около 15 тысяч пациентов из Подольска, которых обследуют ежегодно. Также к ним прибавляются вновь выявленные.

В центр могут обращаться жители со всего юга Подмосковья по направлению врачей, заподозривших злокачественную опухоль. На лечение приезжают из Чехова, Серпухова, Протвина, Домодедова, Видного, Наро-Фоминска и других городов.

Переезд диспансера и получение нового статуса центра стало возможным благодаря реорганизации и объединению всех медучреждений Подольска в одно юрлицо. Всего в Московской области открыли три ЦАОПа, и Подольск обслуживает весь юг Подмосковья.

Подольская областная клиническая больница по объему проводимого онкологического лечения занимает второе место в Подмосковье после Балашихинского онкодиспансера.

Полную версию интервью читайте на сайте «РИАМО в Подольске»>>