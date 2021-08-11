РИАМО - 11 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с активистами Дубны, Дмитрова, Химок, Лобни, Долгопрудного и Талдома. На встрече глава региона отметил, что слаженная командная работа является залогом успешных преобразований в Подмосковье, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
В Химках жители поинтересовались перспективами строительства Машкинской развязки и парка. Проектирование данных объектов уже идет, также будет построен каток в микрорайоне Новые Химки. В Дубне жители озвучили запросы на строительство нового жилья, реконструкцию сквера и обустройство велодорожек.
«Наше Подмосковье динамично развивается. В этой ситуации очень важно слушать и слышать людей, чтобы понять, какие темы их волнуют больше всего, а затем планомерно двигаться к решению самых острых вопросов. В Подмосковье сложилась крепкая команда управленцев и депутатов разного уровня, команда профессионалов во главе с губернатором», - отметила депутат Госдумы Ирина Роднина.
В Дмитрове готовится рекультивация полигона «Непейно», заканчивается очистка 16 прудов, в сентябре начнется строительство школы в селе Озерецкое, к концу года введут 2 водозаборных узла. Рекультивация пройдет и в Талдоме, где также предстоит заменить сети водоотведения в Вербилках.
В Долгопрудном требуется провести капремонт лицея №5 и школы №3, организовать удобный выезд перед мостом в Водниках. Улучшить транспортное сообщение необходимо и в Лобне, также там нужно построить новые социальные объекты, решить вопрос с дольщиками, соорудить памп-трек.
Андрей Воробьев отметил, что все прозвучавшие вопросы будут проработаны.
«Мы видим, какие большие перемены происходят в нашем северном Подмосковье. Радуемся новым паркам и дорогам. И понимаем, что это при поддержке партии «Единая Россия», список которой в Госдуму и областную думу возглавил губернатор. Андрей Юрьевич на встрече услышал наши вопросы, а мы услышали конкретные ответы», - сказал директор школы №1 Дубны Александр Руденко.
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