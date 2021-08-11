РИАМО - 11 авг. Московское областное БТИ направило две претензии собственникам компаний и одну жалобу в региональный УФАС с требованием прекратить использование аббревиатуры «БТИ» в фирменном наименовании на вывесках разных компаний и в Интернете, сообщает пресс-служба регионального БТИ.

Жалобы адресованы компаниям, которые находятся в Воскресенске, Домодедове, Коломне, Луховицах и Химках.

В БТИ напомнили, что использование недобросовестными компаниями при осуществлении деятельности на вывесках рекламных полиграфических материалов и интернет-сайте аббревиатуры «БТИ» способно ввести в заблуждение в потребителей и контрагентов.

«Мы жестко будем пресекать все случаи употребления аббревиатуры «БТИ» в названиях частных компаний и в рекламе. Зачастую под такой вывеской скрываются мошенники, которые оказывают некачественные услуги, вводят клиентов в заблуждение, и как следствие, серьезно вредят имиджу Московского областного БТИ», - отметил генеральный директор Московского областного БТИ Валерий Ломакин.

Директорам филиалов, службе безопасности и юридическому отделу поставлена задача выявлять такие фирмы и все случаи незаконного употребления нашего наименования и по каждому случаю запускать претензионную работу вплоть до привлечения правоохранительных органов и регулирующих ведомств.