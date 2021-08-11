РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 авг. Благодаря видеокамерам системы «Безопасный регион» в подмосковных Люберцах удалось найти украденный электросамокат, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В дежурную часть 1 ОП МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление о пропаже электросамоката из подъезда дома, расположенного по адресу: Люберцы, 1-й Панковский проезд, дом №1/2. В ходе проведения разыскных мероприятий был установлен злоумышленник, укравший электросамокат. Идентифицировать нарушителя удалось благодаря записи камеры системы «Безопасный регион». Похитителем оказался 53-летний мужчина.

По данному делу возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Гражданину может грозить до двух лет лишения свободы.

«С января по июль 2021 года на территории Московской области при помощи видеокамер системы «Безопасный регион» раскрыто 1,5 тысячи преступлений, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.