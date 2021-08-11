РИАМО - 11 авг. Тверской районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Он осужден на 10,5 лет за попытку передачи в следственный изолятор посылки с наркотиком в крупном размере, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в следственном изоляторе, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Установлено, что мужчина вместе с соучастником (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство) поместил 92,7 г гашиша под стельки сапог, которые положил в передачу на имя знакомого, содержащегося в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Москве.

В целях конспирации не имеющий паспорта гражданина РФ злоумышленник обратился к своему приятелю, работающему дворником, с просьбой предъявить его паспорт при передаче посылки в СИЗО.

Однако довести свой преступный умысел до конца он не смог, так как при проверке посылки наркотик был обнаружен администрацией СИЗО, а мужчина задержан сотрудниками полиции.

С учетом позиции государственного обвинителя Тверской межрайонной прокуратуры суд приговорил обвиняемого к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.