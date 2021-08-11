РИАМО - 11 авг. Благоустройство источника началось в деревне Топканово городского округа Кашира, завершить его планируется к концу сентября, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.

Работы ведутся в рамках программы «Родники Подмосковья», которая реализуется с 2017 года.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин, на роднике будет смонтирована специальная каптажная камера для вывода подземных вод.

«Проект предусматривает обустройство удобного подхода к источнику и каркаса с поручнями. Работы планируется завершить в конце сентября», — сказал Разин.

В Минэкологии постоянно поступают обращения жителей и администраций поселений с просьбами включить тот или иной источник в программу «Родники Подмосковья». Выбор объекта зависит от популярности родника среди населения, качества воды и исторической ценности. Всего с 2017 года благоустроено 25 родников региона.

Обустройство родника проходит за счет средств международного благотворительного фонда «Экология для всех». Большую помощь в этом оказало ПАО «Группа Черкизово».