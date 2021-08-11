РИАМО - 11 авг. В Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО) от жителей региона поступила 631 заявка на заключение договоров на обслуживание газового оборудования и установку газоанализаторов. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.

Наибольшее число собственников, желающих заключить договоры, проживает в городских округах: Люберцы (42), Красногорск (32), Одинцовский (29), Пушкинский (27), Мытищи (27), Химки (25), Королев (25), Подольск (23), Дмитровский (21), Воскресенск (20), Балашиха (20), Ленинский (20), Наро-Фоминский (20).

Заявки на установку газоанализаторов поступили из 13 городских округов. Наиболее активно новой услугой интересовались жители Мытищ, Электростали и Одинцовского округа.

После поступления в диспетчерскую службу заявки на заключение договора на техобслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования с той организацией, которая отвечает за содержание общедомового газового имущества, УК обязана в течение 24 часов взять ее в работу, передать спецорганизации или заключить договор самостоятельно в срок до 10 рабочих дней.

Для закрытия заявки к ней должен быть приложен подписанный скан-образ договора или скан-образ квитанции об оплате услуг на техобслуживание.

Сообщение в категории «Установка газоанализаторов в помещениях многоквартирных домов, где установлено газовое оборудование» УК также должна взять в работу в течение суток и передать организации для отработки. Та обязана в срок до 10 рабочих дней направить коммерческое предложение об установке газоанализаторов заявителю.

«Губернатор Московской области уделяет особое внимание этому вопросу. Одним из важнейших факторов здесь является заключение договоров на обслуживание ВКГО всех собственников и нанимателей жилья той спецорганизацией, которая уже обслуживает внутридомовое оборудование», – пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.