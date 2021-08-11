РИАМО - 11 авг. В Вокзальном тупике в деревне Мамоново Одинцовского городского округа начался снос объекта самовольного строительства – 4-этажного многоквартирного жилого дома, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ранее Одинцовским городским судом объект был признан самовольным и подлежащим сносу, а в этом году муниципалитет получил права на его ликвидацию. Старт работ в Мамонове лично проконтролировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Он сообщил, что по контракту подрядная организация должна полностью освободить площадку к 22 сентября.

«Одинцовский городской суд признал незаконный статус самовольной постройки в деревне Мамоново. Собственник не имел права на возведение такого дома на данной земле. В 2021 году администрация получила право на ликвидацию здания, и 9 августа мы заключили муниципальный контракт с подрядчиком ООО «Артстрой», - отметил Иванов.

Он добавил, что в судебном порядке власти округа будут требовать от собственника компенсации затрат на ликвидацию объекта.

Глава Одинцовского округа уточнил, что это здание в Мамонове на протяжении нескольких лет портило архитектурный облик деревни, в том числе на это указывали местные жители в своих обращениях на портале «Добродел».

По его словам, комплекс работ по ликвидации объекта самовольного строительства включает полный снос постройки до нулевого уровня, демонтаж подвала, вывоз мусора, обратную засыпку и выравнивание освободившейся площадки.