РИАМО - 11 авг. Измайловский районный суд столицы рассмотрит уголовное дело в отношении Надежды Дробот, обвиняемой в приобретении поддельного документа на право получения льгот, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права».

Согласно обвинительному заключению, женщина приобрела у неустановленного лица заведомо поддельный документ, предоставляющий право на получение социальных льгот, прием детей в учебные учреждения (школу, детский сад), длительное трудоустройство, получение своевременной бесплатной медпомощи. Также обвиняемая передала этому лицу свои данные и деньги.

Дробот не обращалась за получением документа в законном порядке, а купила заведомо поддельную бумагу. Фальшивый документ женщина собиралась использовать для оформления гражданства РФ своему несовершеннолетнему ребенку, а также в случае необходимости предъявлять полицейским.