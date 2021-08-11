РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 авг. На стадионах городского округа Балашиха 14 августа проведут спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника, сообщили «РИАМО в Балашихе» в управлении по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации муниципалитета.

Жителей и гостей округа приглашают провести День физкультурника на стадионах «Орион» и «Труд».

На стадионе «Орион», расположенном в микрорайоне Железнодорожный на улице Пионерской, 1а, с 9:00 до 14:00 будет организован большой спортивный праздник на футбольном поле, спортивно-игровых площадках и в спортивных залах стадиона.

На стадионе «Труд» на улице Спортивной, 5 проведут открытую тренировку по бейсболу. Начало в 11:30, мероприятие завершится в 14:00.