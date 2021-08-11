РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Воспитанники студии циркового искусства «Арлекин» Подольска завершили свои гастроли в Крыму, сообщается в группе «Арлекин» | Цирковая студия, г. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Завершились гастроли воспитанников студии циркового искусства «Арлекин» Подольска в Крыму. В течение недели участники тренировались и выступали на разных площадках, не забывая при этом наслаждаться южным солнцем и Черным морем.

На суд благодарных зрителей были представлены различные номера, включающие несколько соло, дуэт, трио, а также групповые номера «Клоун», «Краски лета» и «Световое шоу».