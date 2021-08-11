РИАМО - 11 авг. За первые семь месяцев электрички перевезли более 400 тыс. детей в Московском регионе, а в июле это число составило почти 87 тыс, сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».

Дети до пяти лет могут проехать в электричках без билета, а для детей с 5 до 7 лет оформляют бесплатный билет, предъявив на кассе необходимые документы.

Для жителей Московской области – это свидетельство о рождении и справка МФЦ, подтверждающая право на бесплатный проезд (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности).

Для москвичей – свидетельство о рождении с отметкой о регистрации в городе Москве. Кроме того, для жителей столицы льгота включает право проезда на экспрессах.

Проезд детей в возрасте до 7 лет без сопровождения взрослых не допускается.