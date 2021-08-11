РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 авг. В среду в районе деревни Шолохово в Мытищах проверили площадку для проведения акции «Наш лес – посади свое дерево!», сообщается на сайте администрации горокруга.

Выездное рабочее совещание прошло с председателем комитета лесного хозяйства Московской области Еленой Казимир и исполняющим обязанности заместителя главы администрации Мытищ Сергеем Покатило. В ходе встречи обсудили все предстоящие организационные работы и оценили состояние площадки, где благодаря усилиям ведомств и жителей уже в конце сентября будет лес.

Акция «Наш лес – посади свое дерево!» давно полюбилась жителям Мытищ. Традиционно в ней принимают участие мытищинские школьники, студенты, юнармейцы, представители администрации и городских организаций, а главными участниками акции неизменно становятся семьи с детьми.