РИАМО - 11 авг. За 3,5 года в Одинцовском городском округе успешно ликвидировали 461 самовольный, недостроенный и аварийный объект, из них 39 – в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По этому показателю округ сохраняет лидерство в Московской области. Из 461 объекта порядка 70% ликвидировано, 15% - достроено или приведено в соответствие, 15% - снято по иным причинам.

Как сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, данный процесс продолжается. Сейчас в работе находятся еще 119 объектов, обозначенных в сводном реестре по округу. По более чем 30 из них вопрос планируется закрыть до конца этого года.

«По состоянию на июль Одинцовский округ сохранил 1 место по показателю «Выявление и ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов» рейтинга-45. Такого результата удалось достичь благодаря эффективной работе, которую мы ведем совместно с правительством Московской области – есть согласованный план, по которому мы активно движемся», – отметил Андрей Иванов.

Он уточнил, что из 580 объектов, которые изначально были в реестре Одинцовского округа, за 3,5 года ликвидировали почти 80% – 461. По оставшимся ведется работа.

В планах на вторую половину 2021 года - снос 6 аварийных объектов, расположенных на улице Интернациональной в Одинцове. Соответствующие постановления администрации городского округа были приняты в апреле и июне этого года.

Также предстоит снести объекты муниципальной собственности – признанные аварийными дома 5, 7, 9 по улице Суворова в Звенигороде и признанный непригодным для проживания дом 36 по улице Мехколонны-59 в Кубинке.

Помимо этого муниципалитет продолжает работу по другим знаковым объектам. Например, недостроенным многоквартирным жилым домам в микрорайоне санаторий «Звенигород», корпусам 15 и 16 на улице Акуловской в Одинцове и зданию торгово-складского комплекса в деревне Лохино.

Эта работа ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Она способствует улучшению архитектурно-градостроительного облика Подмосковья, повышению безопасности и комфорта населенных пунктов. Освобождение неиспользуемых территорий делает их доступными для нового строительства, в том числе социальных объектов, помогает в организации новых рабочих мест и общественных пространств.