В августе жители столицы и Подмосковья начали получать президентские выплаты к новому учебному году. 10 тысяч рублей станут хорошим подспорьем для сбора ребенка в школу, однако не смогут покрыть всех затрат. Ведь еще в прошлом году, по данным Росстата, набор первоклассника в среднем стоил 18,8 тысячи рублей, а набор первоклассницы — 23,2 тысячи рублей.

Во сколько обойдется в этом году полный пакет необходимых для школьника вещей, выяснял обозреватель РИАМО.

Школьная форма для мальчиков

Одна из самых весомых статей расходов — школьная форма. В Gloria Jeans цены на рубашки для мальчиков с длинным рукавом и 65% полиэстера в составе стартуют от 699 рублей. Рубашки с 60% хлопка обойдутся уже в 899 рублей. Хлопковые жилеты стоят от 699 рублей за штуку. Цены на брюки колеблются в диапазоне от 899 до 1599 рублей за пару.

В «Детском мире» ценники демократичней: стоимость хлопковых водолазок начинается от 249 рублей. Столько же стоят галстуки со скидкой. Рубашки и жилеты можно приобрести по 399 рублей за позицию. При этом модели из прошлогодних коллекций продают с 50% скидкой. Цены на брюки брендовых моделей кусаются и превышают 10 тысяч рублей. Но если заказывать товар через интернет-магазин, можно получить скидку 25%.

На сайте школьной формы Sky Lake цены на брюки и жилеты колеблются в диапазоне от 699 до 2699 тысяч рублей для мальчиков и достигают 3199 рублей для юношей. Чтобы приобрести костюм для мальчика целиком, придется отдать от 1999 рублей. Пиджаки для подростков стоят от 999 до 4599 рублей. Примерно столько же стоят и жакеты-бомберы.

Для держателей карт Sky Lake действует скидка 10%. А многодетные семьи и семьи с детьми с ограниченными возможностями могут получить скидку в 20% при предъявлении удостоверения на кассе. Также производитель предлагает модели для детей с нестандартными размерами.

Скидки в преддверии нового учебного года появились и в магазинах итальянской одежды United Colors of Benetton. При покупке от трех вещей из школьной коллекции цены снизят на 20%. Водолазка здесь обойдется в 1199 рублей, брюки или жилет — в 2599 рублей. Стоимость рубашек начинается от 1999 рублей, а пиджак можно купить за 3599 рублей.

В «Дочках-сыночках» на некоторые комплекты из пиджака, брюк и жилета из прошлых коллекций действуют скидки до 66%. Цены на такие позиции начинаются от 999 рублей. Рубашку со скидкой можно найти за 149 рублей, а брюки — за 299 рублей.

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Школьная форма для девочек

В Gloria Jeans школьные юбки стоят от 599 рублей, брюки — от 799 рублей. Самые дешевые рубашки с коротким рукавом стоят 799 рублей, а с длинным — 899 рублей. Цены на сарафаны начинаются от 899 рублей.

Стоимость блузок из новых коллекций в «Детском мире» стартует от 399 рублей. При этом прошлогодние модели можно приобрести еще выгоднее — по 299 рублей за штуку. Самые дорогие рубашки — для девочек старшего школьного возраста — стоят более 4 тысяч рублей со скидкой. Цены на сарафаны колеблются от 600 рублей до почти 7 тысяч.

В Sky Lake стоимость блузок колеблется от 699 до 1999 рублей, водолазок — от 999 до 1399 рублей, школьных платьев — от 1599 до 2799 рублей, брюк — от 699 до 2699 рублей. Для подростков все эти элементы гардероба будут стоить дороже: блузки — от 899 до 2399 рублей, брюки — от 999 до 2990 рублей, платья — от 1599 до 3399 рублей.

Школьная форма для девочек продается и в United Colors of Benetton. Цены на рубашки колеблются от 1999 до 2799 рублей. Сарафан стоит 4599 рублей, а самый дешевый кардиган — 2599 рублей.

В «Дочках-сыночках» скидки на школьные платья из прошлогодних коллекций достигают 81%. В результате платье, которое раньше стоило более 2 тысяч рублей, можно приобрести за 399 рублей. С учетом скидок блузки и сарафаны стоят от 199 рублей, юбки — от 149 рублей.

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Рюкзаки и портфели

Ксения Сидорова

Пожалуй, сильнее всего выросли цены на школьные сумки, портфели и рюкзаки. К примеру, легкие полукаркасные модели немецкого производителя Kite с ортопедической спинкой и дышащими лямками в прошлом году стоили чуть более 4 тысяч рублей. За год рюкзаки подскочили в цене почти на 50% и сегодня продаются в фирменном интернет-магазине по 6900 рублей.

В «Детском мире» цены на рюкзаки с жесткой спинкой фирмы Grizzli стартуют от 1191 рубля и достигают 4589 рублей. В интернет-гипермаркете «Комус» самые дешевые школьные рюкзаки стоят 1050 рублей, а самые дорогие — 5 829 рублей.

Распродажа, приуроченная к 1 сентября, продлится в гипермаркетах «Глобус» до 31 августа. Цены на рюкзаки здесь стартуют от 899 рублей со скидкой и достигают 3599 рублей.

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Канцелярские товары

Цены на ручки, карандаши и ластики в этом году тоже сильно бьют по карману родителей. В специализированных магазинах продукция уже начала дорожать из-за роста стоимости канцелярских товаров у производителей. Как отмечают в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, канцелярия перед началом учебного года подорожает в рознице примерно на 10–30%.

Перед началом учебного года гипермаркеты предлагают приобретать канцелярские товары наборами и со скидками. Так, набор школьника Erhaft в «Детском мире» с 33% скидкой обойдется в 299 рублей. В него входят фломастеры, простые и цветные карандаши, кисти, клей-карандаш, альбом, ластик, акварельные краски и другие предметы. Дороже всего обойдется набор школьный «Юнландия», в подарочной коробке которого — 42 предмета. Со скидкой он стоит 1352 рубля.

Цены на школьные наборы в «Комусе» колеблются от 400 до 3705 рублей. В самой дорогой позиции — 17 предметов, в том числе дневник из искусственной кожи.

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Обувь

Ксения Сидорова

От 500 рублей до 6 тысяч стоят в «Детском мире» школьные туфли для девочек. За ботинки из искусственной кожи для мальчиков придется отдать более 899 рублей. Цены на самые дорогие позиции из натуральной кожи почти достигают 9 тысяч рублей.

В «Глобусе» за лаковые туфли для девочек придется отдать как минимум 999 рублей. Цены на полуботинки для мальчиков стартуют здесь от 1499 рублей.