РИАМО - 11 авг. За рулем ВАЗ-21140, который разбился в ДТП на Калужском шоссе утром 10 августа, находилась не погибшая 16-летняя девушка, а 23-летний молодой человек, об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Ранее на 36 км Калужского шоссе в районе п. Десеновское произошло ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя. В первоначальной версии именно она находилась за рулем машины.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящий момент подозреваемый задержан.
Его действия подлежат квалификации по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения).
В связи с тяжестью преступления прокуратура ТиНАО передала дело для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК.
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