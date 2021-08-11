РИАМО - 11 авг. За рулем ВАЗ-21140, который разбился в ДТП на Калужском шоссе утром 10 августа, находилась не погибшая 16-летняя девушка, а 23-летний молодой человек, об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Ранее на 36 км Калужского шоссе в районе п. Десеновское произошло ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя. В первоначальной версии именно она находилась за рулем машины.

«Установлено, что около 4 часов утра 10 августа 2021 года 23-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 21140 в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. В результате машина опрокинулась, несовершеннолетняя погибла на месте, двое пассажиров и сам водитель доставлены в столичные больницы», – сообщили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящий момент подозреваемый задержан.

Его действия подлежат квалификации по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения).

В связи с тяжестью преступления прокуратура ТиНАО передала дело для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК.