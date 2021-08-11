РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 авг. В жилом комплексе «Пироговская Ривьера» в городском округе Мытищи видели подростков с крестом, сообщается в Instagram-аккаунте «Пироговский».

«В ЖК «Пироговская Ривьера» подростки ходят с большим крестом (предположительно с кладбища) и с непонятной целью устанавливают его в различных местах (например, в лифте). Причем это уже не в первый раз», - отмечается в материале.

Жилой комплекс «Пироговская Ривьера» расположен на берегу Пироговского водохранилища в Мытищах, в окружении лесного массива.