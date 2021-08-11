РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 авг. На полиграфическом комбинате в подмосковном Красногорске печатают 80% всех глянцевых журналов России, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

Спасский посетил Первый полиграфкомбинат с рабочим визитом в среду.

«Первый полиграфический комбинат – лидер отрасли. 80% всего «глянца» России печатают именно здесь. А еще – газеты, буклеты, каталоги, справочники и многое другое. Современное производство, больше 300 человек в штате, большинство – красногорцы», – написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в ближайшее время на предприятии планируют запустить новую линию по изготовлению упаковки.

«Разъяснили порядок получения областной субсидии на закупку оборудования, будем сопровождать проект в рамках полномочий. Обсудили с руководством предприятия и хозяйственные вопросы, и темпы вакцинации. Для удобства сотрудников организуем на комбинат выезд бригады медиков», – заключил Спасский.