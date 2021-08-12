РИАМО – 12 авг. Посетить Капотню и Московский нефтеперерабатывающий завод можно в рамках экскурсии Музей Москвы. Экскурсоводы расскажут об истории района и его преображении благодаря городской программе «Мой район», а работники завода познакомят участников с экологической модернизацией предприятия.



Проект реализован при поддержке программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города».



Прогулка по району проходит через сквер у памятника воинам-нефтяникам, затрагивает новый парк на берегу Москвы-реки, предусматривает посещение храма Рождества Богородицы.



Участники прогулки узнают, откуда в большой футбол пришли братья Березуцкие, какой секрет хранит местный скейт-парк, и как сотрудники нефтеперерабатывающего завода в годы войны обманули летчиков неприятеля.



Посещение Московского НПЗ проходит в формате автобусной экскурсии. Посетителям покажут инновационные герметичные очистные сооружения «Биосфера», новейший комплекс переработки нефти «Евро+», который заменил 5 устаревших установок, ознакомят с принципом действия автоматизированной системы мониторинга воздуха.



«Цель наших экскурсий – показать, насколько Капотня изменилась после обновления по программе «Мой район» и благодаря модернизации Московского НПЗ. Это идеальный пример знакомства с одним из самых современных пространств благоустройства Москвы с элементами промышленного туризма. Мы расскажем о жизни завода, который работает по лучшим мировым технологиям», – отметил начальник отдела «Городское экскурсионное бюро» Музея Москвы Владимир Масич.



По словам пресс-секретаря Московского НПЗ Федора Казанцева, по экскурсионным программам завод посетило уже больше тысячи человек.



«Это жители ближайших районов и люди, увлеченные индустриальной тематикой. Предприятие включено в проект департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы «Открой Моспром», который знакомит всех желающих с работой столичных заводов. Мы рады возможности показать, как развивается предприятие, еще большему количеству людей», – отметил Казанцев.



Экскурсии бесплатны и продлятся до октября. Запись на прогулки доступна на сайте Музея Москвы (https://mosmuseum.ru/tours/p/kapotnya/).

Сергей Шинов