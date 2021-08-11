РИАМО - 11 авг. Столичные Дворцы и центры творчества подготовили к Дню физкультурника для детей и их родителей познавательные и полезные онлайн-активности, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

В системе дополнительного образования мегаполиса большое внимание уделяют популяризации и интеллектуальных, и подвижных видов спорта. В честь праздника педагоги подготовили физкультминутки, лекции, мастер-классы, которые пройдут в онлайн-формате.

Дворец творчества детей и молодежи «Севастополец» 13 августа в 13:00 приглашает всех желающих на лекцию «Рекорды нашего спорта». 14 августа педагоги Дворца творчества детей и молодежи им. А.П. Гайдара расскажут об истории возникновения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а еще дадут советы по подготовке к сдаче норм ГТО.

Кроме того, 18 августа в 18:00 Дворец творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» проведет очередное занятие из цикла «Эластика. Здоровая гибкость».

Подробная информация о мероприятиях к Дню физкультурника размещена на официальных сайтах образовательных организаций и портале «Дом онлайн».

День физкультурника отмечается в России ежегодно во вторую субботу августа.