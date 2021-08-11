РИАМО - 11 авг. На выборах 17-19 сентября будет организована онлайн-трансляция из 4 тыс. избирательных участков в Подмосковье, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Московской области.

В Мособлизбиркоме состоялось обучение с председателями территориальных избирательных комиссий, которое проходило в дистанционном формате с применениями технологий видеоконференцсвязи. Были подробно рассмотрены вопросы, касающиеся применения видеонаблюдения в территориальных избирательных комиссиях и участковых избирательных комиссиях региона в Единый день голосования.

Всего на территории Московской области будут открыты 4099 избирательных участков. В дни голосования видеонаблюдение будет производиться в 64 территориальных избирательных комиссиях и в 3982 участковых избирательных комиссиях, также на 117 участках будет организована видеорегистрация.

В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов. Согласно утвержденному ЦИК порядку, выборы пройдут с 17 по 19 сентября.