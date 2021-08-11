РИАМО - 11 авг. Уже около 500 тыс. жителей столицы подали заявки на участие в онлайн-голосовании, которое пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться. Сделать это можно до 23:59 13 сентября. Проголосовать онлайн смогут все граждане старше 18 лет. У них должна быть полная учетная запись на mos.ru.

Для того, чтобы подать заявление, нужно авторизоваться в личном кабинете и перейти по ссылке. Сделать это также можно при помощи мобильных приложений «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

Все эти заявления уходят на проверку в Центральную избирательную комиссию России. Если проверка пройдет успешно, то избирателя включат в список электронных избирателей.

В свою очередь, участник получит уведомление в личном кабинете на mos.ru (статус можно посмотреть в разделе «Заявки») и по электронной почте. Если в регистрации отказано, узнать причину также можно благодаря уведомлениям. Исправить ошибки и подать заявление заново разрешается до 23:59 13 сентября.

Этой осенью с 17 по 19 сентября в стране пройдут выборы депутатов Госдумы. Кроме того, в районах Ломоносовский, Новогиреево, Гагаринский и других будут выбирать депутатов Мосгордумы. В районе Щукино выберут муниципальных депутатов.

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